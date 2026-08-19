Yeni Üroloji Uzmanı Buldan Hastanesinde

-Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son yapılan atamaların ardından Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Ahmet Emre Şahin, hastanede hasta kabulüne başladı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde dünyaya gelen Operatör Doktor Ahmet Emre Şahin, tıp eğitimini Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde başarıyla tamamladı. Uzmanlığını Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında alan Dr. Şahin, uzmanlık eğitimi sonrasında ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptı. Ürolog Op. Dr. Ahmet Emre Şahin son atamasıyla birlikte Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde göreve başladı.