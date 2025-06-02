Yeni Yöntem: Osseointegrasyon ile Amputasyon Hastalarına Umut - Son Dakika
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Sağlık

Yeni Yöntem: Osseointegrasyon ile Amputasyon Hastalarına Umut

Yeni Yöntem: Osseointegrasyon ile Amputasyon Hastalarına Umut
02.06.2025 10:21
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Osseointegrasyon yöntemi, soket protez kullanan amputasyon hastalarına doğal yürüyüş imkanı sunuyor.

OSSEOİNTEGRASYON yöntemi, soket protez kullanımında sorun yaşayan amputasyon hastalarına umut oluyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, "Kemiğe yerleştirilen implantlarla daha doğal ve konforlu bir yürüyüşü sunan bu yöntem Türkiye'de ilk kez kendi kurumlarımızda uygulandı" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, "Bu yöntemle hastalar adeta kendi bacaklarıyla yürüme hissine kavuşuyor. Bu yöntemde, kemiğe yerleştirilen implant sayesinde yük doğrudan kemiğe aktarıldığından, çok daha doğal ve konforlu bir yürüyüş mümkün oluyor" diye konuştu.

'MULTİDİSİPLİNER BİR YAKLAŞIMLA BAŞARILI SONUÇLAR ALIYORUZ'

Osseointegrasyon yönteminin dünyada sayılı merkezlerde uygulandığını vurgulayan Prof. Dr. Kara, "Bu işlem sadece ortopedik cerrah ile değil, fizik tedavi uzmanı, anestezi hekimi ve deneyimli fizyoterapistlerden oluşan bir ekip ile mümkün. Multidisipliner bir yaklaşımla başarılı sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.

Osseointegrasyon protezinden kimlerin faydalanabileceğine de değinen Prof. Dr. Kara, yöntemin en çok daha önce soket protez kullanmış ancak çeşitli sorunlar yaşamış genç ve aktif hastalara önerildiğini söyledi. Prof. Dr. Kara, "Ciltte yara oluşumu, yürüyüş sırasında ağrı, uyumsuzluk nedeniyle erken yorulma gibi sorunlarla bize gelen hastalarda bu yöntem oldukça etkili. Klasik protezlerle sadece birkaç dakika yürüyebilen hastalar, bu yeni sistemle hayatlarına tekrar karışabiliyor" diye konuştu.

'BACAKTA DEĞİL, BEDENDE HİSSEDİLEN PROTEZ'

Osseointegrasyon protezlerinin getirdiği his avantajına da değinen Prof. Dr. Kara, "Bu yöntemle hastalar bir yıl içerisinde bastıkları zeminin kum, çakıl ya da düz olup olmadığını ayırt edebiliyor. Hislerin kemiğe iletildiği veriler sayesinde vücut o bacağı kendi uzvu gibi hissediyor. Bu da hastanın yürüyüşünü ve psikolojisini büyük ölçüde olumlu etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Osseointegrasyon protezlerinin yapıldığı uzuvlar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Kara, yöntemin uyluk, kaval kemiği, dizüstü ve dizaltı gibi bölgelerin yanı sıra üst kol amputasyonlarında da başarıyla uygulandığını aktardı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DAYANIKLI PROTEZLER'

Kullanım süresi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Kara, "Bu protezlerde yalnızca dış parçalar zamanla değiştiriliyor. Suya dayanıklı modeller sayesinde hastalar denize bile girebiliyor. Günlük hayatlarına yakın bir yaşama dönüş mümkün oluyor" dedi.

Prof. Dr. Kara, soket protezle hayatı kısıtlanan hastalar için osseointegrasyonun büyük bir şans olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bize başvuran hastalar arasında sadece 10 dakika yürüyebilenler var. Bu kişiler için tek seçenek artık tekerlekli sandalye değil. Osseointegrasyon sayesinde yeniden işlerine, sosyal hayatlarına ve hayallerine dönebiliyorlar."

Kaynak: DHA

Adnan Kara, Teknoloji, Türkiye, Hastane, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yeni Yöntem: Osseointegrasyon ile Amputasyon Hastalarına Umut - Son Dakika

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