Kavaklıdere Yeşilköy\'e ilave su kaynağı

Kavaklıdere ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yaşanan su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla MUSKİ tarafından çalışma başlatıldı. Bölgede mevcut su kaynaklarının yetersiz kalması nedeniyle hayata geçirilen proje kapsamında, mahalleye yeni bir su kaynağı kazandırılırken, kaynaktan depolara su aktarımını sağlayacak yeni iletim hattının da yapımı sürüyor.
Projenin tamamlanmasıyla birlikte Yeşilköy Mahallesi'ne ilave su sağlanarak özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çalışmaların, vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişimini güvence altına almak için büyük önem taşıdığı belirtilirken, ekiplerin sahadaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü ifade edildi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti sunulması konusundaki hassasiyeti doğrultusunda yürütülen çalışmaların, bölgedeki su altyapısını güçlendirmesi ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlaması bekleniyor. - MUĞLA
