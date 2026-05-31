Kavaklıdere Yeşilköy\'e ilave su kaynağı

31.05.2026 12:20  Güncelleme: 12:22
Kavaklıdere Yeşilköy Mahallesi'nde su kesintilerini önlemek için MUSKİ yeni su kaynağı ve iletim hattı projesi başlattı. Çalışmalarla yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntısının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kavaklıdere ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yaşanan su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla MUSKİ tarafından çalışma başlatıldı. Bölgede mevcut su kaynaklarının yetersiz kalması nedeniyle hayata geçirilen proje kapsamında, mahalleye yeni bir su kaynağı kazandırılırken, kaynaktan depolara su aktarımını sağlayacak yeni iletim hattının da yapımı sürüyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Yeşilköy Mahallesi'ne ilave su sağlanarak özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çalışmaların, vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişimini güvence altına almak için büyük önem taşıdığı belirtilirken, ekiplerin sahadaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti sunulması konusundaki hassasiyeti doğrultusunda yürütülen çalışmaların, bölgedeki su altyapısını güçlendirmesi ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlaması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

