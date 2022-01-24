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Yolu kapatan karda hastayı ambulansa iş makinesiyle taşıdılar - Son Dakika

Yolu kapatan karda hastayı ambulansa iş makinesiyle taşıdılar

24.01.2022 20:42

Yolu kapatan karda hastayı ambulansa iş makinesiyle taşıdılarZONGULDAK Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerin güçlükle ulaştığı hasta, ambulansa iş makinesi ile taşıdılar.

Yolu kapatan karda hastayı ambulansa iş makinesiyle taşıdılar

ZONGULDAK Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerin güçlükle ulaştığı hasta, ambulansa iş makinesi ile taşıdılar. Hastaneye kaldırılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

UMKE ve ambulanslı sağlık ekiplerinin il genelindeki zorlu hasta kurtarma mesaisi sürüyor. Bakırlık köyünde yaşayan 57 yaşındaki Altun Demir'in göğüs ağrısı yaşaması üzerine yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansın giremediği köye UMKE ekipleri güçlükle ulaştı. İlk müdahalesi yapılan hasta, ambulansa kadar iş makinesinde taşındı. Ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Karaelmas Mahallesi'nde ikamet eden 22 yaşındaki Serdar Uçar, kar nedeniyle evinin önünde düşerek başından yaralandı. UMKE ekiplerinin ulaştığı yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi'de yaşayan 77 yaşındaki KOAH hastası Muharrem Altuntaş, enerji kesintisi nedeniyle solunum cihazından faydalanamayınca rahatsızlandı. UMKE ekiplerinin ulaştığı yaşlı adam, hastaneye ulaştırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. UMKE ve ambulanslı sağlık ekiplerinin karla mücadelesi gece gündüz aralıksız sürüyor.

Yolu kapatan karda hastayı ambulansa iş makinesiyle taşıdılar
Yolu kapatan karda hastayı ambulansa iş makinesiyle taşıdılar
Yolu kapatan karda hastayı ambulansa iş makinesiyle taşıdılar

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Zonguldak, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

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