Yozgat Bozok Üniversitesi\'ne Ek Bina

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla ek bina yapımına başladı.

Toplam 2 bin 400 metrekare alana sahip olacak yeni binada, amfiler, sınıflar, kütüphane, eczane, kafeterya ve personel odaları yer alacak.

Ek bina, hem sağlık çalışanlarına hem de öğrencilere nitelikli bir çalışma ve eğitim ortamı sunacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversitenin sağlık alanında önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu belirterek, ek binanın bu sürecin somut bir adımı olduğunu vurguladı. Yaşar, yatırımlarla bölge halkına daha hızlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yaşar, ek binanın 2025 yılında tamamlanarak hizmete açılacağını dile getirdi.