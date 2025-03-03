Yozgat'ta 60 Bin Kadına Kanser Taraması - Son Dakika
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Sağlık

Yozgat'ta 60 Bin Kadına Kanser Taraması

Yozgat'ta 60 bin kadına rahim ağzı kanseri taraması yapıldı, erken tanı ve tedavi vurgulandı.

03.03.2025 18:41
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Yozgat'ta 60 bin kadına rahim ağzı kanseri taraması yapıldı

YOZGAT - Yozgat'ta erken tanı ve tedavi için 60 bin kadına rahim ağzı kanseri taraması yapıldı.

Yozgat'ta birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek, sağlığa yönelik risklerden bireyleri korumak ve sağlıklı yaşam biçimini teşvik etmek amacıyla 2022 yılında hayata geçirilen sağlıklı hayat merkezi, vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ek binasında hizmete açılan sağlıklı hayat merkezinde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi de oldukça rağbet görüyor.

KETEM'de görev yapan Hemşire Canan Şener, her yıl kanser olan 20 milyon insandan 9 milyonunun hayatını kaybettiğini ifade etti. 2009'dan beri hizmet veren KETEM'in bu kayıpları önlemek amacıyla bulunduğunu ve kanserden korkulmaması gerektiğini söyledi.

" KETEM, 3 farklı kanser türünde tarama yapar"

KETEM'in işleyişi hakkında bilgi veren Şener "3 farklı kanser türünde tarama yapıyoruz. 40-69 yaş arası meme kanseri taramasında mamografi çekiyoruz. 30-65 yaş arası tüm bayanlardan rahim ağzı kanseri için HPV DNA testi alıyoruz. 50 yaşından itibaren kolon kanseri dediğimiz kanser türü için ufak bir kit yardımı ile hem erkek hem de kadınlara dağıtımı yapıyoruz. Bu testlerin tamamı KETEM'de ücretsiz yapılıyor. Test sonuçlarının ardından hastanın akıbetini takip ediyoruz. Psikolojik destek amacıyla telefon görüşmeleri yapıyoruz" dedi.

"Yozgat'ta rahim ağzı kanseri konusunda 60 bin kadının taraması yapıldı"

Şener Yozgat'ta 60 bin kadına rahim ağzı kanseri taraması yapıldığını ifade edip, "Yozgat'ta rahim ağzı kanseri konusunda yaklaşık 60 bin kadının taramasını yaptık. Yozgat oksijeni bol olan bir yer olduğu için kanser vakaları diğer şehirlere göre daha az. Yozgat'ta en yaygın kanser türü şu an akciğer kanseri. Nadiren meme kanserine rastlıyoruz. Şu an için serviks kanseri bildirmedik. Bu da güzel bir şey. Tiroid kanseri de fazla" şeklinde bilgi verdi.

"Hareket edersek ve beslenmemize dikkat edersek kanserden korkmaya gerek kalmaz"

Kanserden korunmanın yolları hakkında bilgi veren Şener "Kesinlikle kanserden korkmayacağız. Sağlıklı beslenmek, her gün 10 bin adım atmak, hareket etmek gerek. Sigarayı hayatımızdan çıkarmalıyız. Çıkaramıyorsak KETEM'den destek alabiliriz. Kendimizin ve bedenimizin de farkında olmalıyız. Değişikliklere dikkat etmeliyiz. 20 yaşından itibaren kendi kendimize bir meme muayenesi ile bir kitle erken dönemde fark edilebilir. Memedeki renk ve doku değişiklikleri, akınıtı var mı yok mu, portakal kabuğuna benzer görüntü var mı, sabit veya hareketli bir kitle var mı bunlara bakmak gerek. Rahim ağzı kanserinde ise geçmeyen kötü kokulu akıntılar ipucu olabilir. Bağırsak kanserinde uzun süren kabızlıklar, tuvalet esnasında kanamalar bir ipucu olabilir. Hazımsızlıklar, mide şişkinliklerine dikkat etmek gerek. Özellikle üzerine basarak söylemek isterim ki bu belirtilerin hiçbirisi tek başına kanserin habercisi değil. Vücudumuz bazen bize sinyaller verir. Bunları dikkate almak gerekir. Korkmadan farkında olarak hareket edelim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Sağlık, Yozgat, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yozgat'ta 60 Bin Kadına Kanser Taraması - Son Dakika

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