Yozgat'ta Sağlıklı Hayat Merkezi'nden Ücretsiz Hizmetler

Sağlık

Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezi'nde birçok hizmet ücretsiz sunuluyor

YOZGAT - Yozgat'ta bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi diyetisyen, fizyoterapi, çocuk ve ergen sağlığı gibi pek çok farklı branşta hizmet sunuyor. Müracaat edenlerin yaşam kalitesinin arttırılması, kronik hastalıklardan kurtulma, ilaç kullanımının azaltılması, fiziksel aktivitelerin günlük hayata entegre edilmesi, çocuk ve gençlerin daha sağlıklı yetiştirilmesi gibi amaçları bulunan kuruluş oldukça talep görüyor.

Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Diyetisyen Hatice Kübra Şimşek 8 yıldır kurumda görev yaptığını ifade ederek "Kişinin kan tahlilleri, yaşam tarzı, kendi beslenme alışkanlıkları ve analiz cihazımızla yaptığımız sonuçlar ışığında kişiye özel birebir görüşerek ona uygun bir beslenme programı hazırlıyoruz. Beslenme programı sonrasında fiziksel aktivite birimimizden destek alıyoruz. Beslenme programı sonrasında kronik hastalıklardan yani şeker, kolesterol, tansiyon gibi hastalıklardan ve kanserden korunmayı hedefliyoruz" dedi.

Merkezden diyetisyen hizmeti alan Batuhan Seyfi, "Burada ücretsiz şekilde diyetisyenle görüşebileceğimi ve sağlıklı kilo vermeme yardımcı olabileceklerini söylediler. Bir ay önce danışmanlık hizmeti almaya geldim. Sağlıklı kilo vermeye başladım. Kilo tartımı ve tek tek inceleme gibi hususlarda oldukça yardımı dokundu" ifadelerine yer verdi.

Çocuk gelişimi eğitim hizmetini alan koruyucu aile Gülhan Polat ise "Annelikte daha yeniyim. Kızlarımla daha iyi bir iletişim kurmak istedim. Başvuru yaptıktan sonra iki kızımla her hafta gelmeye başladım. Bu süreçte iletişimim daha da iyileşti. Çocukların ruhsal ve fiziksel sağlıkları daha da yerine geldi. Aldığım hizmetten çok memnunum" cümlelerini kullandı.

Hamilelik eğitimi alan 34 yaşındaki Rukiye Çakmak ise arkadaşından duyarak kurum hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi. Çakmak, "Gebeleri bekleyen süreç hakkında bilgiler aldık. Şeker yüklemesinin önemi, bebek doğduğunda D vitamininin önemi gibi konuları öğrendik. Sonrasında fiziksel aktivite yaptık. Bu hafta eğitime yine devam ediyoruz. Bebeği ve bizi bekleyen süreç hakkında genel bilgiler ediniyoruz. Bilgiler kalıcı oluyor. Buradaki hizmetleri herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.