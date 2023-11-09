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Yüksek sesle dinleme ilerleyen yaşlarda demans riskini artıyor - Son Dakika

Yüksek sesle dinleme ilerleyen yaşlarda demans riskini artıyor

Yüksek sesle dinleme ilerleyen yaşlarda demans riskini artıyor
09.11.2023 16:20  - Güncelleme: 16:28

İngiltere'nin en ünlü doktorlarından Dr. Adam Moreton, müziği fazla yüksek sesle dinlemenin ilerleyen yaşlarda demans riskini artırabileceği konusunda uyardı. Her zaman müzik dinleriz, ancak sesi yükseltmek sağlığımız için zararlı olabilir.

İngiltere'nin en ünlü psikiyatrı uzmanlarından bir olan Dr. Adam özellikle gençleri müzik dinlediklerinde sesi kısmalarını aksi takdirde ileri yaşlarda ciddi demans riski ile karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Bu uyarı, Manchester'dan Pall Mall Medical'den Uzman Yaşlı Yetişkin Psikiyatristi Dr. Moreton'ın işitme sorunları ile bilişsel fonksiyon kaybı geliştirme arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koymasıyla geldi.

Doktor şunları söyledi: "Kan basıncınızı kontrol ettirmenin ve tedavi ettirmenin ardından, ileriki yaşlarda demans riskinizi azaltmak için yapmanız gereken basit şeylerin listesinde ikinci sırada, işitme kaybınızı aşırı gürültüden uzak durarak korumaktır.Kulaklıklarınızın sesi fazla yüksek olmasın, çünkü duyusal bozukluk veya işitme kaybı, bu durumu geliştirme riskinize katkıda bulunur.

"Çoğu insan işitme cihazı kullanma fikrini sevmez, ancak bunun sadece işitme ve iletişim yeteneğinizin artmasının ötesinde bilişsel fonksiyonlarınıza ve düşünme yeteneğinize olan faydaları da vardır. İşitme, demans önlemede gerçekten göz ardı edilen önemli bir anahtar unsurdur; basitçe söylemek gerekirse, düzgün işitme, gereksiz karmaşaya neden olur, zamanla anlamanızı etkiler ve düşünme süreçlerinize etki edebilir."

Dr. Moreton'a göre, birçok sorun, duyusal bozukluğun yayılma etkisinden kaynaklanır ve şaşkınlığın sosyal izolasyona neden olduğunu ekledi. En önemli şey, insanlarla iyi iletişim kuramıyorsanız, muhtemelen sizinle o kadar çok konuşmayacakları ve değiş tokuşları zorlaştıracağıdır. Kendi kendinizle konuşmalara başlama olasılığınız daha az olabilir.

"Bu tür şeyler, diğer insanlardan izole olma şansınızı artırır" dedi. "Sosyal temasın eksikliği, yalnızlık ve yaşamdan çekilme, günlük önemli bilişsel uyarı kaybına neden olur ve demans şansınızı artırma konusunda bir domino etkisi yapar.

"Işitme o kadar önemlidir ki, kaybetmeden önce koruyun. Ve eğer kaybetmekteyseniz, ne kadar uzun süre koruyabilirseniz korumak için gururunuzu yutmanız gerekebilir.

"Bazı durumlarda, sözde hafıza sorununuzun sadece kötü işitmeden kaynaklandığını ve tamamen tersine çevrilebileceğini bulabilirsiniz. Geri kalanlar için işitmenizi en iyi şekilde korumak hala son derece önemlidir."

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Sağlık

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Son Dakika Sağlık Yüksek sesle dinleme ilerleyen yaşlarda demans riskini artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksek sesle dinleme ilerleyen yaşlarda demans riskini artıyor - Son Dakika
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