1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda Polis ile Gruplar Arasında Arbede - Son Dakika
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda Polis ile Gruplar Arasında Arbede

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde Saraçhane Meydanı\'nda Polis ile Gruplar Arasında Arbede

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendika ve meslek örgütü üyeleri ile polis arasında gerginlik yaşandı. Gruplar, kaldırım taşlarını sökerek polise attı. Olayda çok sayıda polis yaralandı ve ambulanslar olay yerine sevk edildi. Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Bu sırada, güvenlik önlemlerine destek için gelen Çevik Kuvvet ekiplerine de taş atıldı.

01.05.2024 13:27  Güncelleme: 13:40
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendika ve meslek örgütü üyesi gruplar ile polis arasındaki arbede yaşandı. Gruptakiler tarafından kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı.

Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri'nde güvenlik önlemi alan ve yolu bariyerlerle kapatan polis ekipleriyle sendika ve meslek örgütleri arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, ellerindeki bayraklarla slogan atarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale etti.

KORKULUKLARDA BEKLEYEN GRUP TAŞ ATTI

Güvenlik önlemlerine destek için gelen alt geçitten Bozdoğan Kemeri'ne yürüyen Çevik Kuvvet ekiplerine alt geçidin korkuluklarında bekleyen grup tarafından kaldırım taşı atıldı. Olayda, çok sayıda polis yaralandı. Yaralı polisler için olay yerine ambulanslar geldi.

İşte olay yerinden kareler;

1 Mayıs'ta Saraçhane Meydanı'nda Polis ve Gruplar Arasında Gerginlik: Çok Sayıda Polis Yaralandı
1 Mayıs'ta Saraçhane Meydanı'nda Polis ve Gruplar Arasında Gerginlik: Çok Sayıda Polis Yaralandı
Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
1 Mayıs'ta Saraçhane Meydanı'nda Polis ve Gruplar Arasında Gerginlik: Çok Sayıda Polis Yaralandı
1 Mayıs'ta Saraçhane Meydanı'nda Polis ve Gruplar Arasında Gerginlik: Çok Sayıda Polis Yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda Polis ile Gruplar Arasında Arbede - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda Polis ile Gruplar Arasında Arbede - Son Dakika
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