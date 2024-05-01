1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde Saraçhane Meydanı\'nda Polis ile Gruplar Arasında Arbede

3.Sayfa

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendika ve meslek örgütü üyesi gruplar ile polis arasındaki arbede yaşandı. Gruptakiler tarafından kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı.

Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri'nde güvenlik önlemi alan ve yolu bariyerlerle kapatan polis ekipleriyle sendika ve meslek örgütleri arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, ellerindeki bayraklarla slogan atarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale etti.

KORKULUKLARDA BEKLEYEN GRUP TAŞ ATTI

Güvenlik önlemlerine destek için gelen alt geçitten Bozdoğan Kemeri'ne yürüyen Çevik Kuvvet ekiplerine alt geçidin korkuluklarında bekleyen grup tarafından kaldırım taşı atıldı. Olayda, çok sayıda polis yaralandı. Yaralı polisler için olay yerine ambulanslar geldi.

İşte olay yerinden kareler;