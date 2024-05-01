CHP ve DİSK'in Saraçhane'den Taksim'e Yürüyüşüne Polis Müdahalesi

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CHP ve DİSK'in Saraçhane'den Taksim'e birlikte yürüyeceklerini duyurması sonrası gözler bu noktaya çevrildi. Bozdoğan Kemeri'nin önüne onlarca polis tarafından barikat kurulurken, geçmeye çalışan gruplara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi.

FOTOĞRAF BÜYÜK SES GETİRDİ

Saraçhane'de kemerin etrafının polis kordonuyla kapatıldığı gündem olan fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın mesajı ise kısa sürede büyük ses getirdi.

SANDAL'DAN SES GETİREN PAYLAŞIM

Sandal, X platformunda paylaştığı kareye "Darısı sınırlarımızın başına! Tüm emekçilerimizin bayramı kutlu olsun" notunu düştü.