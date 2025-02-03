Yüksek Tansiyon Hastası Vatanında Şifa Buldu

Sağlık

Almanya'da yüksek tansiyon teşhisi ile ilaç tedavisi görmesine rağmen iyileşemeyen, tatil için geldiği İzmir'de hayati damarlarında büyük oranda daralma belirlenen gurbetçi Süreyya Hoşer, şifayı vatanında buldu.

Freiburg kentinde yaşayan 69 yaşındaki Hoşer, 3 ay önce baş dönmesi, yorgunluk ve yüksek tansiyon şikayetiyle Almanya'daki doktorlara başvurdu.

Yüksek tansiyon teşhisi konulan Hoşer, tansiyon ilaçları kullanmaya başladı.

Hoşer, tatil için geldiği İzmir'de şikayetlerinin devam etmesi üzerine akrabalarının önerisiyle İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesine gitti.

Hayati damarlarda daralma belirlendi

Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Burak Ayça ve Doktor Öğretim Üyesi Dr. Uğur Taşkın tarafından muayene edilen Hoşer'in tetkiklerinde şah damarının birinde yüzde 100, diğerinde yüzde 95, kalbe kan taşıyan sol ana koroner arterde de yüzde 95 darlık bulunduğu tespit edildi.

Doktorlar, Hoşer'e açık kalp ameliyat olmasını önerdi ancak hastanın korkup istememesi üzerine anjiyo planladı.

Hoşer, geçen hafta daralan damarlarına aynı seansta stent takılmasıyla sağlığına kavuştu.

"Tansiyonum normale düştü"

Süreyya Hoşer, AA muhabirine, şah damarları ve kalp damarındaki darlığı duyduğunda çok şaşırdığını söyledi.

Almanya'da doktora gittiğini belirten Hoşer, "Doktora hemen hemen her hafta gittim. 'Tansiyonunu saati saatine yaz, bana getir' dedi. Hep yüksek, yüksek... 'O ilacı değiştir, bu ilacı al'. Neden kaynaklanıyor bu tansiyon yüksekliği araştıralım demediler." dedi.

Hoşer, darlık nedeniyle felç kalma ya da kalp krizi geçirme riskinin bulunduğunu öğrendiğini dile getirerek, "Operasyondan sonra tansiyonum normale düştü. Nefes darlığım geçti. Anjiyodan sonra sigarayı bıraktım. Hocama da söz verdim. Hayatımdaki en önemli değişiklik bu oldu." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Burak Ayça da hastalarının hayati tehlikesinin olduğunu, onun için hızlı planlama yaparak Hoşer'i hemen anjiyoya aldıklarını kaydetti.

Hastanın kalp fonksiyonlarının normale döndüğünü anlatan Ayça, şöyle konuştu:

"Aynı seansta hem şah damarlarını stentle açtık hem de kalp damarını, aorttan çıkan ana damarını stentle açmayı başardık. İkisini de aynı seansta yaptık. Şu an tüm damarları açıldı. İnme riski tamamen sıfıra indi. İlaçları kullandığı sürece ve takibe geldiği sürece bundan sonra sıkıntılı bir şey yaşamayacağını düşünüyoruz."

Doktor Öğretim Üyesi Dr. Uğur Taşkın ise kalp hastalıklarının geç tanısı konduğunda hayati tehlike yaratabildiğini, onun için belli aralıklarla yapılan kalp kontrollerinin önemli olduğunu belirtti.