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Yumurta Dondurma İşlemi Kadınlar İçin Önemli Bir Seçenek - Son Dakika
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Yumurta Dondurma İşlemi Kadınlar İçin Önemli Bir Seçenek

Sağlık sorunları, kariyer gibi nedenlerle çocuk doğurmayı erteleyen ve yumurtalarını donduran kadınların sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nur Dokuzeylül Güngör, "Yumurta çözüldüğünde verimli olması için 40 yaşından önce dondurulması gerekir" dedi.

Yumurta Dondurma İşlemi Kadınlar İçin Önemli Bir Seçenek
24.01.2024 - 11:08,  Güncelleme: 11:16
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Sağlık sorunları, kariyer gibi nedenlerle çocuk doğurmayı erteleyen ve yumurtalarını donduran kadınların sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nur Dokuzeylül Güngör, "Yumurta çözüldüğünde verimli olması için 40 yaşından önce dondurulması gerekir" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Nur Dokuzeylül Güngör, yumurtasını donduran kadınların sayısının son beş yılda yaklaşık üç kat arttığını söyledi. Yumurtanın çözündüğünde verimli olması ve gebelik başarısı için en geç 40 yaşına kadar dondurulmasının önemli olduğunu belirten Güngör, toplanan yumurtaların beş yıl süreyle saklanabileceğini, gerekirse bu sürenin de uzatılabileceğini ifade etti.

Kariyer hedefleri, sağlık sorunları gibi birçok farklı nedenlerden dolayı ilerleyen yıllarda gebe kalmayı düşünen ve çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlar için son yıllarda yumurta dondurma bir çözüm oldu. Bu yöntemle kadınlar gelecekte çocuk sahibi olmalarını güvence altına alabiliyor. Yumurta dondurmanın kadınların doğurganlıklarını koruma adına önemli bir işlem olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Nur Dokuzeylül Güngör, şunları söyledi:

"Yumurta dondurma, kadınların doğurganlık potansiyellerini koruma ve gelecekteki üreme tercihlerini yönetme konusunda önemli bir araçtır. Ancak, bu konuda bilinçli ve bilgili kararlar almak için toplumun, sağlık sistemlerinin ve bireylerin bu konuda daha fazla destek ve bilinçlenmeye ihtiyaçları vardır. Yumurta dondurma işlemi öncelikle hormon tedavisi ile başlar ve bu süreç yaklaşık 10 gündür. Olgunlaşan yumurtalar sonrasında dondurulmak üzere özel bir işlemle anestezi altında 15-20 dakika içerisinde toplanır. Hasta aynı gün taburcu edilir."

KANSER TEDAVİSİ ÖNCESİ YAPILMALI

Kanser tedavisi ya da yumurta rezervini olumsuz etkileyebilecek hastalıkların tedavisine başlanmadan yumurta dondurma işleminin yapılması gerektiğine de dikkat çeken Doç. Dr. Nur Dokuzeylül Güngör, yumurtalar çözüldüğünde bir kısmının kullanılamaz halde olabileceğini vurguladı. Güngör "Özellikle dondurulan yumurta sayısı çok az ise bu risk daha yüksek olacaktır. Bu nedenle mümkün olduğunca fazla yumurta dondurulması olası riskleri ortadan kaldırması bakımından çok önemlidir. Toplanan yumurtalar 5 yıl süreyle saklanabilir. Gerekirse bu süre uzatılabilir" dedi.

DÜŞÜK YUMURTA REZERVİNE OVARYAN PRP TEDAVİSİ

Dondurma işleminin, yumurta rezervinin yeterli olduğu sürece her yaşta yapılabileceğini belirten Doç. Dr. Güngör, yumurtanın çözüldüğünde verimli olabilmesi için 40 yaş altında toplanması gerektiği uyarısı da yaptı. Doç. Dr. Güngör, genetik bozuklukların 40 yaş sonrasında artacağını ve elde edilebilecek verimin düşük olduğunu, olası hastalıklar göz önünde bulundurulduğunda erken yaşlarda yumurta dondurma işlemi yapmanın daha doğru bir adım olacağını dile getirdi. Güngör, düşük yumurta rezervine sahip olanlar için de PRP tedavisi ile doğal üreme sürecine destek sağlayabileceğini belirtti.

Kaynak: DHA
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Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yumurta Dondurma İşlemi Kadınlar İçin Önemli Bir Seçenek - Son Dakika


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