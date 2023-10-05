Yunanistan'da Kovid-19 Vakaları Hızla Artıyor - Son Dakika

Yunanistan'da Kovid-19 Vakaları Hızla Artıyor

Son Güncelleme: 05.10.2023 15:24

Yunanistan'da kaydedilen Kovid-19 vakalarının son günlerde hızla arttığı bildirildi. Hastanede tedavi gören hasta sayısı ve entübe hasta sayısı da artış gösterdi. Ekim ayında yeni bir aşılama süreci başlatılacak ve öncelikli olarak yaşlı ve kronik hastalık sahibi kişiler aşılanacak.

Yunanistan'da kaydedilen Kovid-19 vakalarının son günlerde hızla arttığı bildirildi.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, 18-24 Eylül haftasında, Kovid-19 vaka, virüs nedeniyle hastaneye yatan ve entübe olan kişi sayıları önceki haftalara göre artış gösterdi.
Hastanede Kovid-19 tedavisi olan hasta sayısı 800'ü aşarken, entübe hasta sayısı da 150'yi geçti.
Mevcut vaka sayısı açıklanmazken, söz konusu artışta okullarda eğitime yeniden başlanması da etkili oldu.
Ta Nea gazetesinin haberine göre, ekim ayında Kovid-19'a karşı yeni bir aşılama süreci başlatılacak.
Kovid-19 vakalarının sağlık sistemi üzerinde baskı oluşturmaması için özellikle yaşlı ve kronik hastalık sahibi kişilerin aşılanmasına ağırlık verilecek.
Yunanistan, yeni aşılama süreci için şimdiden 1 milyon 600 bin doz aşı temin etti.
Bu kez aşı zorunluluğu olmayacak ve isteyenler aşı olmak üzere başvurabilecek.

Kaynak: AA

Yunanistan, Eylül, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yunanistan'da Kovid-19 Vakaları Hızla Artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da Kovid-19 Vakaları Hızla Artıyor - Son Dakika
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