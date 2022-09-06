Yunanistan'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor - Son Dakika
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Yunanistan'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor

06.09.2022 18:26
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor

Yunanistan'da, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olan Batı Nil Virüsü (BNV) vakalarının 160'a, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 14'e çıktığı bildirildi.

Yunanistan'da, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olan Batı Nil Virüsü (BNV) vakalarının 160'a, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 14'e çıktığı bildirildi.

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nden (EODY) yapılan açıklamada, BNV vakaları ve ölümlerinin artmaya devam ettiği belirtildi.

Ülkedeki vaka sayısının 160'a çıktığı aktarılan açıklamada, şu ana kadar 14 kişinin de virüs nedeniyle öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, vakalardan 98'inin menenjit gibi merkezi sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklardan şikayetçi olduğu, 62'sinin ise hafif semptomlar gösterdiği veya hiç belirti göstermediği vurgulandı.

EODY, 30 Ağustos itibarıyla ülkede 123 BNV vakası ve virüse bağlı 11 ölüm kaydedildiğini bildirmişti.

Batı Nil Virüsü

Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan BNV'den korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.

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Kaynak: AA

Batı Nil Virüsü, Yunanistan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yunanistan'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor - Son Dakika

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