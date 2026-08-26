Yurtbaşı'nda Sağlık Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Yurtbaşı'nda Sağlık Bilgilendirmesi

Yurtbaşı\'nda Sağlık Bilgilendirmesi
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Yurtbaşı Mahallesi'nde sağlık danışmanlığı ve bilgilendirme hizmeti verildi, 29 vatandaşa ulaşıldı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ekiplerince Yurtbaşı Mahallesi'nde vatandaşlara yönelik sağlık bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verildi.

Mahallede gerçekleştirilen saha çalışmasında 29 vatandaşa ulaşıldı.

Ekipler tarafından vatandaşlara çeşitli sağlık konularında bilgilendirmelerde bulunulurken, sağlık danışmanlığı hizmeti de sunuldu.

Sağlıklı Hayat Merkezi ekiplerinin, toplum sağlığının korunması ve sağlık konusunda farkındalığın artırılması amacıyla saha çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yurtbaşı'nda Sağlık Bilgilendirmesi - Son Dakika

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