Yürüme güçlüğü çeken hasta, Eskişehir Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu

Eskişehir Şehir Hastanesinde yürüme güçlüğü çeken bir hasta, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Yiğit Gökmen tarafından başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, evli ve iki çocuk babası Ekrem Özgün'ün, sol dizde kronik ağrı, hareket kısıtlılığı ve yürümekte zorlanma şikayetiyle Eskişehir Şehir Hastanesine başvurduğunu belirterek, yaklaşık 1,5 saat süren başarılı operasyonla hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Ameliyat sayesinde hastanın artık, rahatlıkla yürüyebildiğini ifade eden Gökmen, şunları söyledi:

"Hastamız sol dizde ağrı, erken yaşta başlamış kıkırdak kaybı yani kireçlenme ve hareket kısıtlılığı şikayetleriyle başvurdu. 2013 yılında sol dizde menisküs yırtığı ve kıkırdak hasarı nedeniyle dış merkezde bir ameliyat öyküsü mevcuttu. Yaptığımız tetkikler neticesinde yarım diz protez ihtiyacını ortadan kaldırabilmek, yaşının genç olmasından dolayı bu protez ihtiyacını ileri yaşlara atabilmek adına günümüzde yeni yeni gündeme gelen ve ülkemizde sıklıkla yapılmaya başlayan ama hastanemizde ilk defa yapılan bir operasyonu uyguladık. Aslında baktığınızda çok teknik bir operasyon. Operasyon için gerekli matematiksel hesaplamaları ameliyat öncesinde incelikle ve titizlikle hesapladık. Hastanemizin ameliyathane altyapısı, tecrübeli teknik ekibimiz ve anestezi ekibimizin harika hasta yönetimi sayesinde ameliyatımızı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebildik."

"Diz kireçlenmesi sorunu toplumda yaygın"

Gökmen, diz kireçlenmesi sorununun toplumda oldukça sık ve yaygın görüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzde diz protezi ile tedaviler sıklıkla tercih edilmekte, fakat biz hastamızda herhangi bir kemik kaybına yol açmadan, bu süreci ilerleyen yaşlara atabilmek adına ameliyat prosedürünü artroskopik kapalı ameliyatla birleştirerek bir operasyon yaptık. Hastamız ameliyat sonrası erken dönemde olmasına rağmen artık basıyor, yürüyor ve bacağı üzerine yük veriyor. Bu süreçte iyileşmesinde bir gecikme olmayacak, takip süreci devam ediyor."

Ameliyattan önce yaşadığı sıkıntılar nedeniyle günlük yaşantısından uzaklaştığını belirten Ekrem Özgün ise "Dizimde zayıflama ve basma kaybı yaşadım. Zaman geçtikçe kıkırdak dokumu kaybettim. Buraya geldikten sonra topallamaya başladım. Günlük yaşantımdan uzaklaştım. Bu kadar büyük bir ameliyattan sonra 15 günde bu hale gelebilmek beni de çok şaşırttı açıkçası. Ameliyattan sonraki aşamada egzersizler çok çok önemli." diye konuştu.