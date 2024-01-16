 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zayıflama ve Detoks Çayları Sağlık Üzerinde Olumsuz Etkilere Neden Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Zayıflama ve Detoks Çayları Sağlık Üzerinde Olumsuz Etkilere Neden Olabilir

OMÜ Tıp Fakültesi uzmanı, zayıflama ve detoks çaylarının insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilerinin olabileceği uyarısında bulundu. Çayların sıvı kaybına yol açtığını ve zararlı yan etkilere neden olabileceğini belirtti.

Zayıflama ve Detoks Çayları Sağlık Üzerinde Olumsuz Etkilere Neden Olabilir
16.01.2024 - 13:19,  Güncelleme: 14:01
Abone Ol

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Özgür Kılıç, zayıflama ve detoks çaylarının insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilerinin olabileceği uyarısında bulundu.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıç, zayıflama ve detoks amacıyla kullanılan çayların müshil ve idrar söktürücü içeriklerinden dolayı vücutta sıvı kaybına yol açtığını belirtti.

Bu çaylar tüketildiğinde sıvı kaybına uğrayan vücutta şişkinliğin azaldığına ancak bir zayıflama olmadığına işaret eden Kılıç, su kaybına karşı sıvı tüketiminin arttığını vurguladı.

Söz konusu çayların takviye olduğunu, uluslararası sağlık kuruluşları veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmediğini hatırlatan Kılıç, içinde ne olduğu ve ne kadar kimyasal içerdiğinin bilinmediğini aktardı.

Kullanıldığında ishal, karın ağrısı, potasyum düşüklüğü, sinirlilik, baş ağrısı, aşırı kaygı hissi, huzursuzluk, uyku bozukluğu, kulak çınlaması, çarpıntı ve nefes darlığı gibi şikayetler görülebildiğini, çayı kesince şikayetlerin düzeldiğini vurgulayan Kılıç, "Zayıflama çayları kalp krizi, inme, nöbet, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ölümle sonuçlanabilecek kalıcı hasarlar da verebilir." ifadesini kullandı.

Kılıç, son yıllarda bu çayların fazlaca ilgi gördüğüne dikkati çekerek şöyle devam etti:

"2018'den itibaren giderek artan bir satış ve tüketim eğrisi mevcut. Halkı detoks veya zayıflama çayları konusunda bilinçlendirmek için televizyon, radyo ve sosyal medya kanallarında eğitici ve uyarıcı programlar yapılabilir. Bu bağlamda kamu spotları hazırlanabilir veya söz konusu çaylardan zarar gören hastaların hikayelerini konu alan haber ve tartışma programları yayınlanabilir. Yine hastanede bu yönde afişler, sempozyumlar ve benzeri toplantılar düzenlenebilir.

Detoks çayları yerine daha güvenli şekilde kilo verme yollarına yönelmek gerekir. Besin açısından zengin, daha fazla işlenmemiş gıda tüketmeye, yüksek yağlı ve şekerli atıştırmalıkların tüketimini azaltmaya ve düzenli çay içmeye odaklanmanız daha iyi olur. Güvenli kilo kaybı, detoks veya zayıflama çayı gibi takviye ürünlerden uzak durmak şartıyla egzersiz ve diyet değişikliklerinin uygun kombinasyonu ile sağlanabilir."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Zayıflama ve Detoks Çayları Sağlık Üzerinde Olumsuz Etkilere Neden Olabilir - Son Dakika


14:16
Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var

Son Dakika
14:16 Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:45:50. #1.11#
SON DAKİKA: Zayıflama ve Detoks Çayları Sağlık Üzerinde Olumsuz Etkilere Neden Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement