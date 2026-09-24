Zonguldak Alaplı\'da Alaplı Devlet Hastanesi yeni binasıyla D\'den C\'ye yükseltildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde hizmet veren Alaplı Devlet Hastanesi, yeni hizmet binasıyla birlikte artan kapasitesi ve sağlık hizmetlerindeki gelişmelerin ardından D grubu hastane statüsünden C grubuna yükseldi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Alaplı Devlet Hastanesi'nin hastane sınıfı yükseltildi.Yeni hizmet binasında hizmet vermeye başlamasının ardından fiziki kapasitesi ve sağlık hizmetleri güçlendirilen Alaplı Devlet Hastanesi, D grubu hastane sınıfından C grubu hastane sınıfına yükseldi.

Hastanenin C grubu tescil belgesi, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gül tarafından Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yasin Şahan'a teslim edildi.

İl Sağlık Müdürü Gül, hastanenin hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Alaplı Devlet Hastanesi'nin C grubu statüsüne yükselmesiyle birlikte ilçedeki sağlık hizmetlerinin kapasitesinin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi bekleniyor.