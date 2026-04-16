Zonguldak\'ta atık ilaçlar için protokol imzalandı

Zonguldak Belediyesi ile Eczacı Odası arasında atık ilaçların toplanması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesine yönelik önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında atık ilaçların toplanması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlanacak. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem yaptığı açıklamada, "Bu protokol ile hem halk sağlığını korumayı hem de çevresel riskleri en aza indirmeyi hedefliyoruz. Daha temiz, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir Zonguldak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK