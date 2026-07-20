Zonguldak\'ta İş Sağlığı Toplantısı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü 2026 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı Sağlık Müdürlüğü koordinasyonda gerçekleştirilmiş olup, toplantıya kurul üyesi başkanlıkların temsilcileri ile İSG Profesyonelleri katılımı sağlandı.

Düzenlenen toplantıda çalışan sağlığı ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, iş kazalarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler, risk değerlendirme süreçleri, eğitim faaliyetleri, periyodik muayeneler, acil durum hazırlıkları ve kurum içersinde güvenli çalışma ortamının sürdürebilirliğine ilişkin konular ele alındı. Ayrıca toplantıda çalışan sağlığının korunması, güvenli çalışma ortamlarının güçlendirilmesi ve sunulan hizmetlerin kalitesini artırılması amacıyla yürütülen faaliyetler değerlendirilerek planlamalar, hedefler ve izlenecek yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK