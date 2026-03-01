Zonguldak'ta Kanserli Köpek Tedavi Edildi - Son Dakika
Zonguldak'ta Kanserli Köpek Tedavi Edildi

Zonguldak\'ta Kanserli Köpek Tedavi Edildi
01.03.2026 11:11
Zonguldak'ta kulak kemiğine yayılan kanser tespit edilen sokak köpeği tedavi edildi, durumu iyi.

ZONGULDAK'ta kulağından beyin kemiğine kadar yayılan kanser tespit edilen sokak köpeğinin kulak kemiği tamamen alındı. Elektrokemoterapi de uygulanan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hayvanseverler, sokakta beslenen köpeği kulak sallanması şikayetiyle özel bir veteriner kliniğine götürdü. Köpeğin çekilen tomografisinde, kulağından beyin kemiğine kadar yayılmış kanser tespit edildi. Kulağı ve kulak kemiği tamamen alınan köpeğe, elektrokemoterapi tedavisi de uygulandı. Genel durumu iyiye giden köpeğin şikayetleri ortadan kayboldu.

'GENEL YAŞAM KALİTESİ ARTTI'

Sahiplerinin sokakta baktığını, daha önce farklı tedaviler denediklerini ancak sonuç alamadıklarını söyleyen ameliyatı gerçekleştiren Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, "Köpek geldiğinde inanılmaz bir kulak ağrısı vardı. Kulak sallaması vardı. Tedaviye yanıt vermeyen bir kulak otiti vardı. Detaylı testlerden sonra tomografi çekmeye karar verdik. Tomografide kulağında kocaman bir kanser olduğunu gördük. Kulak kemiklerine yerleşmiş, bu kanser yayılmış ve neredeyse beyindeki kemiğe kadar yayılmış. Tomografide gördükten sonra kulağı tamamen almaya karar verdik. Kulağın kemikleri dahil hepsini aldık. Aldıktan sonra püf nokta, elektro kemoterapi dediğimiz bir tedavi yöntemi var. Kemoterapiyi direkt dokuya verip elektrikle birlikte oradaki dokuya daha iyi geçmesini, en sıkıntılı durumda bile ömrün uzamasını, yaşam konforunun artmasını sağlıyor. Elektrokemoterapi uygulaması yaptık çocuğa. Operasyonu güzel bir şekilde tamamladık, operasyondan sonra da kulak sallanması tamamen durdu. Genel yaşam kalitesi çok fazla arttı. Burada şu an misafir ediyoruz, tedavisi bitince sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Sokak Köpeği, Zonguldak, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Zonguldak'ta Kanserli Köpek Tedavi Edildi - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.