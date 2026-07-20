Siverek\'te Cadde Düzenlemeleri Devam Ediyor

Ayvanat Mahallesi Şehmus Aydın Caddesi'nde yürütülen kaldırım ve kilitli beton parke çalışmalarıyla hem yaya güvenliği artırılıyor hem de cadde daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik üstyapı yatırımlarını program dahilinde sürdürüyor. İlçelerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalarla yollar ve kaldırımlar daha güvenli, kullanışlı ve estetik hale getiriliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi'nde yer alan Şehmus Aydın Caddesi'nde kaldırım düzenleme ve kilitli beton parke döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yayaların daha rahat ve güvenli şekilde ulaşım sağlaması amaçlanırken, caddenin şehir estetiğine uygun, düzenli ve modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

HABER: Mehmet Güngördü