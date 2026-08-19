Meclisten Tarihi Yasa Geçti - Son Dakika
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Meclisten Tarihi Yasa Geçti

Meclisten Tarihi Yasa Geçti
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Azizoğlu, yeni yasanın bölge için huzur ve ekonomik can suyu olduğunu vurguladı.

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF) Başkan Yardımcısı ve Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Halil Azizoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçen çerçeve yasanın Doğu ve Güneydoğu Anadolu için tarihi bir nitelik taşıdığını söyledi. Düzenlemenin duran ekonomi için devasa bir can suyu olduğunu vurgulayan Azizoğlu, sürecin köylere dönüşü hızlandıracağını ve yerel üretimi canlandıracağını ifade etti. Çatışma hatlarında geçirdiği uzun yılların ardından bölgenin sosyo-ekonomik röntgenini en iyi çeken isimlerden biri olan tecrübeli savaş muhabiri Azizoğlu, yeni yasal düzenlemenin sadece bir metin değil toprağına dönecek vatandaşlar için tarihi bir güvence niteliğinde olduğunu belirtti.

"KÖYLERE DÖNÜŞ TARIM VE HAYVANCILIĞI CANLANDIRACAK"

Yasanın Şırnak ve bölge genelinde uzun süredir beklenen huzur ve güven ortamını pekiştireceğini dile getiren Cemiyet Başkanı, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Meclisten geçen çerçeve yasayı hem bir Şırnaklı hem de bölgede görev yapan bir gazeteci olarak büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Bu karar, coğrafyamızın yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrarın en somut adımıdır. Yasal güvence, toprağına ve baba ocağına geri dönmek isteyen vatandaşlarımız için tarihi bir dönüm noktasıdır. İnsanımızın emniyetle köyüne dönmesi; tarımın, hayvancılığın ve yerel üretim mekanizmalarının yeniden faaliyete geçmesi anlamına gelir. Köylerde başlayacak bu hareketlilik, Şırnak başta olmak üzere tüm bölge ekonomisine doğrudan can suyu olacaktır."

Meclisten Tarihi Yasa Geçti

"GÜVENİN OLDUĞU YERE YATIRIM GELİR"

Bölgedeki huzur ikliminin pekişmesiyle birlikte ticari hayatın da ivme kazanacağını kaydeden Azizoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Güven ortamının güçlenmesi, bölgeye yeni yatırımların çekilmesini sağlayacak ve gençlerimiz için yeni istihdam kapıları açacaktır. Bizler yıllardır sahada bu coğrafyanın sıkıntılarını dile getirdik; artık Şırnak’ın ve bölgemizin kalkınmasını, üretimini ve ekonomik başarılarını konuşmak istiyoruz. Sürecin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Şırnak Meclisten Tarihi Yasa Geçti - Son Dakika

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