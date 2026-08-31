Şırnak'ta STK ve Basın İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta STK ve Basın İş Birliği Vurgusu

Şırnak\'ta STK ve Basın İş Birliği Vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GGF Başkan Yardımcısı Azizoğlu, STK ve basın arasındaki iletişimin önemine dikkat çekti.

<a class='keyword-sd' href='/sirnak/' title='Şırnak'>Şırnak</a>'ta STK ve Basın İş Birliği Vurgusu

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF) Başkan Yardımcısı ve Şırnak Gazeteciler Cemiyeti (ŞGC) Başkanı Halil Azizoğlu, Şırnak Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Bayram Günel’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede sivil toplum kuruluşlarının kent yaşamındaki rolü, kamu kurumları ile STK’lar arasındaki iş birliği ve yerel basının toplumun doğru bilgilendirilmesindeki önemi ele alındı.

STK’lar ve basın için iş birliği mesajı

Şırnak’ta sivil toplum alanında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimin daha da güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca yerel basının kentte yaşanan gelişmeleri kamuoyuna doğru, tarafsız ve hızlı şekilde aktarmadaki rolü üzerinde duruldu. Basın kuruluşlarının sivil toplum faaliyetlerinin görünür hale gelmesine ve vatandaş ile kurumlar arasında sağlıklı iletişim kurulmasına önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Şırnak Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Bayram Günel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmanın ve ortak aklın önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Günel, “Sivil toplum kuruluşlarımızın kentimizin gelişimine ve toplumsal dayanışmaya sunduğu katkıyı son derece önemsiyoruz. Kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basın kuruluşlarımız arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlenmesi, vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve sorunların çözümüne ortak akılla yaklaşılması açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamda yerel basınımızın yapıcı ve sorumlu gazetecilik anlayışını da değerli buluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Azizoğlu “Güçlü toplum, güçlü iletişimle mümkün’’

GGF Başkan Yardımcısı ve ŞGC Başkanı Halil Azizoğlu ise Şırnak’ta sivil toplum ve basın kuruluşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin kentin ortak meselelerinin gündeme taşınması açısından önemli olduğunu söyledi.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu

Sivil Toplum, Şırnak, Medya, Son Dakika

Son Dakika Şırnak Şırnak'ta STK ve Basın İş Birliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

21:28
Canlı skor: İki maçta da goller üst üste
Canlı skor: İki maçta da goller üst üste
21:12
Fatih Tekke’den istifa açıklaması
Fatih Tekke'den istifa açıklaması
20:50
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
20:25
Trabzonspor taraftarına Diyarbakır’da taşlı saldırı
Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da taşlı saldırı
19:36
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu O artık gerçekten kahraman
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman
19:19
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 21:44:55. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta STK ve Basın İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement