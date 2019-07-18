Apollo 11'in Görevi Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika
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Soğuk Haber

Apollo 11'in Görevi Doodle Ekranına Taşındı

Apollo 11'in Görevi Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı.

18.07.2019 23:53
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Apollo 11'in Görevi Doodle ekranına kapak oldu.

Apollo 11'in Görevi

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Apollo 11'in Görevi kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Apollo 11'in Görevi gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Kaynak: Google

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Son Dakika Soğuk Haber Apollo 11'in Görevi Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apollo 11'in Görevi Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika
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