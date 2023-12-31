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Kim Milyoner Olmak İster 2023-24 Yılbaşı Konuğu Yasemin Sakallıoğlu - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster 2023-24 Yılbaşı Konuğu Yasemin Sakallıoğlu

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 2023-24 yılbaşı konuğu Yasemin Sakallıoğlu oldu. Sakallıoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olup, sosyal medyada çektiği komik videolarla tanınmıştır. Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Jet Sosyete dizilerinde de rol almıştır. Yasemin Sakallıoğlu'nun Zengo adında bir filmi de bulunmaktadır.

Kim Milyoner Olmak İster 2023-24 Yılbaşı Konuğu Yasemin Sakallıoğlu
31.12.2023 - 20:05,
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ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu yılda ilgi odağı oldu. Peki, Yasemin Sakallıoğlu kimdir? ATV Kim Milyoner Olmak İster 2023-24 yılbaşı konuğu kim?

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?

Doğum: 22 Nisan 1988 (35 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

Sakallıoğlu, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde eğitimini tamamladı. İlk olarak sosyal medyada çektiği komik videolarla fenomen haline geldi.

2015 yılında yayımlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna Lütfiye karakteriyle dahil olmuştu.

Yasemin Sakallıoğlu, Jet Sosyete dizisinde yer alan oyuncu Sakallıoğlu, Burak Yırtar ile nişanlanmıştı ancak çiftin ayrılık kararı aldığı yönünde haberler yapıldı. Sakallıoğlu ve Yırtar çifti kaldığı yerden ilişkilerini sürdürüyor. Genç yıldızın Zengo adında da filmi bulunuyor.

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Son Dakika Soğuk Haber Kim Milyoner Olmak İster 2023-24 Yılbaşı Konuğu Yasemin Sakallıoğlu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster 2023-24 Yılbaşı Konuğu Yasemin Sakallıoğlu - Son Dakika
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