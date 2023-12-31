Kim Milyoner Olmak İster 2023-24 Yılbaşı Konuğu Yasemin Sakallıoğlu

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu yılda ilgi odağı oldu. Peki, Yasemin Sakallıoğlu kimdir? ATV Kim Milyoner Olmak İster 2023-24 yılbaşı konuğu kim?

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?