Kurban Bayramı ve Arefe Günü Marketlerin Çalışma Saatleri - Son Dakika
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Kurban Bayramı ve Arefe Günü Marketlerin Çalışma Saatleri

Kurban Bayramı ve Arefe günü marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgiler. Arefe günü marketler normal açılış ve kapanış saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi marketlerin çalışma saatleri 09:00 - 21:00 arasında olacak. Bayram boyunca marketlerin çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

15.06.2024 09:01
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Kurban Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde, bayramda ve arefe günü marketlerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Bu yıl 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde kutlanacak olan Kurban Bayramı ve 15 Haziran arefe günü BİM, A101, ŞOK ve Migros marketlerin açık olup olmayacağı araştırılıyor. AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI? ŞOK, A101, BİM, MİGROS kaça kadar açık? İşte 2024 Kurban Bayramı ve arefe günü marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgiler...

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

5 Haziran 2024 Cumartesi günü olan Arefe günü, marketler açık olacak ve BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi tüm marketler normal açılış ve kapanış saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

Kurban Bayramı ve Arefe Günü Marketlerin Çalışma Saatleri

Marketlerin çalışma saatleri

  • BİM: 09:00 - 21:00
  • A101: 09:00 - 21:00
  • ŞOK: 09:00 - 21:00
  • Migros: 09:00 - 22:00 (Migros'un bazı mağazaları yerel saatlere göre farklılık gösterebilir)
Kurban Bayramı ve Arefe Günü Marketlerin Çalışma Saatleri

Arefe günü ve Kurban Bayramı boyunca, marketlerin çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak ve normal çalışma düzeninde faaliyet göstereceklerdir. Bayram alışverişlerinizi yaparken bu saatleri dikkate alabilirsiniz.

Kurban Bayramı bu yıl 16-19 Haziran 2024 tarihlerinde kutlanacak. Bayramın ilk günü olan 16 Haziran'da bazı zincir marketlerin kapalı olması bekleniyor. Ancak, bu marketlerin çoğunun bayramın 2. günü olan 17 Haziran'dan itibaren tekrar müşterilerine hizmet vermesi planlanıyor. Bayramda marketlerin çalışma saatleri hakkında kesin bilgi için ilgili marketlerin müşteri hizmetleri veya resmi web sitelerinden güncel bilgilere ulaşılabilir.

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Son Dakika Soğuk Haber Kurban Bayramı ve Arefe Günü Marketlerin Çalışma Saatleri - Son Dakika

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