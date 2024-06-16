Kurban Eti Nasıl Saklanır? Buzdolabında mı Bekletilmeli?

Soğuk Haber

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala vatandaşlar, kurban kestikten sonra eti nasıl muhafaza edeceklerini merak ediyor. Özellikle sıcaklıkların artmasıyla birlikte, kurban etinin bozulmadan saklanması büyük önem taşıyor. Peki, kurban eti buzdolabında saklanır mı? Kurban eti hemen buzdolabına konur mu, ne kadar bekletilmelidir?

KURBAN ETİ BUZDOLABINDA SAKLANIR MI?

Dinlendirilmiş et, buzdolabına konmadan önce küçük parçalara ayrılmalıdır. Büyük parçalar halinde buzdolabına konması, etin iç kısımlarının yeterince soğumamasına neden olabilir.

KURBAN ETİ NE KADAR BEKLETİLİR?

Kurban kesildikten sonra etin hemen buzdolabına konması yerine, oda sıcaklığında (serin ve temiz bir ortamda) dinlendirilmesi gerekir. Bu süreç genellikle 5-6 saat sürer, ancak hava sıcaklığına bağlı olarak bu süre 12 saate kadar uzatılabilir. Dinlendirme işlemi etin sertliğini azaltır ve olgunlaşmasını sağlar.

KURBAN ETİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Etin dinlendirileceği ortam, doğrudan güneş ışığı almamalı ve et, toz veya böceklerden korunmalıdır. Etin üzeri temiz bir tülbent veya bez ile örtülebilir.