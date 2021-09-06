Okulun İlk Günü Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika
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Okulun İlk Günü Doodle Ekranına Taşındı

Okulun İlk Günü Doodle Ekranına Taşındı

Okulun İlk Günü Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı.

06.09.2021 00:05  Güncelleme: 00:10
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Okulun İlk Günü Doodle ekranına kapak oldu.

Okulun İlk Günü

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Okulun İlk Günü kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Okulun İlk Günü gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Kaynak: Google

Google, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Okulun İlk Günü Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika

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