Ağrı'da ANALİG Badminton Heyecanı - Son Dakika
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Ağrı'da ANALİG Badminton Heyecanı

Ağrı\'da ANALİG Badminton Heyecanı
20.07.2026 10:14
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ANALİG Badminton 1. Etap 7. Grup müsabakaları Ağrı'da başladı, 9 il katıldı.

<a class='keyword-sd' href='/agri/' title='Ağrı'>Ağrı</a>'da ANALİG Badminton Heyecanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türk sporunun altyapısını güçlendirmek amacıyla düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton 1. Etap 7. Grup müsabakaları Ağrı'da başladı.

Geleceğin milli sporcularını keşfetmek ve badminton branşını yaygınlaştırmak hedefiyle organize edilen şampiyona, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle start aldı.

Ağrı’da spor şöleni havası estiren turnuvaya ev sahibinin yanı sıra Bitlis, Elazığ, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinden çok sayıda sporcu katılım sağladı.

Açılış törenine Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Badminton İl Temsilcisi Nevzat Alpaslan, şube müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı. Turnuvanın açılışında konuşan Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, ANALİG'in genç yeteneklerin kendilerini göstermeleri için en önemli basamaklardan biri olduğunu vurguladı. Budak, "Ağrı olarak böyle anlamlı ve büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Turnuvada centilmence mücadele edecek tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Merkez Spor Salonu'nda çekişmeli maçlara sahne olan ANALİG Badminton müsabakaları, 20 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreniyle sona erecek.

 

Kaynak: Haber Platformu

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