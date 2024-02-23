01 Adana Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Lig'e çıkmak istiyor - Son Dakika
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01 Adana Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Lig'e çıkmak istiyor

01 Adana Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Lig\'e çıkmak istiyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden 01 Adana Basketbol Menajeri Gülşah Gümüşay, gelecek sezon Kadınlar Basketbol Süper Lig'de mücadele etmek istediklerini belirtti. Takımın son haftalarda güzel mücadele verdiğini söyleyen Gümüşay, hedeflerinin play-off müsabakalarından sonra Süper Lig'e çıkmak olduğunu ifade etti.

23.02.2024 11:48  Güncelleme: 11:50
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden 01 Adana Basketbol Menajeri Gülşah Gümüşay, gelecek sezon Kadınlar Basketbol Süper Lig'de mücadele etmek istediklerini belirtti.

Gümüşay, AA muhabirine, takımının son haftalarda güzel mücadele verdiğini söyledi.

Son 7 maçın 6'sını kazandıklarını aktaran Gümüşay, "Takımın havası ve motivasyonu çok iyi. Bazen iniş çıkışlar yaşayabiliyoruz ama toparlanabilen bir takım sinerjisi görmek ekip olarak bizi mutlu ediyor. Hedefimiz play-off müsabakalarından sonra Kadınlar Basketbol Süper Lig'e çıkmak." diye konuştu.

Gümüşay, geçen hafta Tourism X Boğaziçi ile oynadıkları maçta güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yönetimimiz, oyuncularımız ve teknik ekip olarak Süper Lig'de mücadele etmek için yoğun çaba harcıyoruz. Başantrenörümüz Mehmet Özkan, oyuncularımızı yoğun antrenmanlarla maçlara hazırlıyor. Adanalı taraftarların Süper Lig'de maç izlemeleri için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 01 Adana Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Lig'e çıkmak istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 01 Adana Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Lig'e çıkmak istiyor - Son Dakika
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