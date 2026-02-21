1 ay içinde 3 kez hastaneye kaldırılan Lucescu'nun sağlık durumu belli oldu - Son Dakika
1 ay içinde 3 kez hastaneye kaldırılan Lucescu'nun sağlık durumu belli oldu

1 ay içinde 3 kez hastaneye kaldırılan Lucescu\'nun sağlık durumu belli oldu
21.02.2026 16:37
Son bir ay içerisinde üç kez hastaneye kaldırılan ünlü futbol adamı Mircea Lucescu'nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mart ayında Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off Yarı Final'inde A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Romanya'da Mircea Lucescu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve görevine devam edeceği açıklandı.

Mart ayında İstanbul'da A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Romanya'da teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumu merak ediliyordu. 1 ay içerisinde 3 kez hastaneye kaldırılan ve bir süredir Brüksel'deki hastanede tedavi gören 80 yaşındaki teknik adamın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

LUCESCU TAKIMININ BAŞINA DÖNÜYOR

Romanya Futbol Federasyonu, yapılan muayenelerin ardından Lucescu'nun durumunun iyi olduğunu ve takımının başında yer alacağını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Bu karar, son tıbbi değerlendirmeler ve federasyon yönetimi ile teknik direktör arasında yapılan görüşmelerin ardından alındı." denildi.

''BU SÜREÇ BOYUNCA EN ÜST DÜZEYDE ÇALIŞTIK''

Konuyla ilgili açıklama yapan Lucescu, Romanya'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçlarına hazırlanmasının önemine değinerek, "Yardımcılarımla ve oyuncularla her zaman iletişim halindeydim, bu süreç boyunca en üst düzeyde çalıştık. Değerli futbolculardan oluşan bir takımımız var ve eminim ki bu maçlara çok iyi hazırlanacaklar. Yetenekliler ve Rumenleri mutlu etme arzusu taşıyorlar. Grubun hırsına ve gücüne ve bu anı aşma yeteneğine inanıyorum. Birlikte eleme turunu geçebileceğimizden eminim. Şimdi, tüm Rumen futbolu için çok önemli olan bu maçlara huzur içinde hazırlanmamıza olanak sağlayacak iyi bir atmosfere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

KRİTİK MAÇ 26 MART'TA TÜPRAŞ STADYUMU'NDA

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşılacağı müsabaka, 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.