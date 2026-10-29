1. Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı, Erokspor'un maçını Gültekin yönetecek

1. Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı, Erokspor'un maçını Gültekin yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın hakem listesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Haftanın yarın oynanacak Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçında düdük Ömer Faruk Gültekin'de olacak.
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın:
20.00 Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer: Berkay Erdemir
16.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor: Burak Demirkıran
16.00 Bursaspor-Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Manisa FK-Batman Petrolspor: Emre Kargın
1 Kasım Pazar:
13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor: Süleyman Bahadır
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor: Turgut Doman
16.00 İstanbulspor-Mardin 1969: İbrahim Güner
19.00 Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Kamalak
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor: Yiğit Arslan
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