1. Lig'de şampiyonlar yine 70 puanda bitirdi

Spor Toto 1. Lig'de normal sezon tamamlandı. Ankaragücü ve Ümraniyespor; Süper Lig bileti alan ekipler olurken, geçtiğimiz sezon gibi ilk 2 sıradaki takımlar sezonu yine 70 puanda tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'de sezon sona erdi. 33. hafta sonunda Ankaragücü ve Ümraniyespor, Süper Lig bileti almaya hak kazanırken, ligin tamamlanmasıyla birlikte 2 ekip de sezonu 70 puanda bitirdi. Ankara temsilcisi, ikili averaj üstünlüğüyle ligi rakibinin üzerinde tamamladı. 2020-2021 sezonunda Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor sezonu 70 puanda kapatmış, 3'lü averaj sonunda Adana ve Giresun temsilcileri Süper Lig'e yükselmişti. Bu sezon ilk 6'da bitiren, Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve Eyüpspor ise play-off oynamaya hak kazandı.

Ligde kalma yarışı heyecan yaşattı

Spor Toto 1. Lig'de birçok takım ligden düşme tehlikesi yaşadı. Bitime 1 hafta kala da lige veda eden takımlar kesinlik kazandı. Ligin dibine demir atan Balıkesirspor, ilk düşen eden ekip olurken, 37. hafta sonunda da diğer 3 takım kesinlik kazandı. 38 puan toplayan Menemenspor ile 44 puanlı Kocaelispor ve Bursaspor, TFF 2. Lig'e düştü.

En golcü takım; Ümraniyespor

Sezonu 2. sırada tamamlayarak Süper Lig bileti alan Ümraniyespor, attığı 64 golle sezonun en golcü takımı oldu. Kırmızı-beyazlılar, Ankaragücü ile birlikte 36 maçta 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Sarı-lacivertliler ise kalesinde 31 gol görerek en az gol yiyen ekip oldu.

Gol kralı Ahmet Sagat

Spor Toto 1. Lig'de 2021-2022 sezonu gol krallığı yarışını Menemenspor forması giyen Ahmet Sagat kazandı. Takımının attığı 42 golün 17'sinde imzası bulunan 26 yaşındaki oyuncu, gol kralı odu fakat Menemenspor ile küme düşmekten kurtulamadı. İstanbulspor'un golcüsü İbrahim Yılmaz ile Ankara Keçiörengücü forması giyen Emeka Eze sezonu 16 golle kapattı. - İSTANBUL