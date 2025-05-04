1. Lig'e veda eden üçüncü takım belli oldu - Son Dakika
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Spor

1. Lig'e veda eden üçüncü takım belli oldu

1. Lig\'e veda eden üçüncü takım belli oldu

Trendyol 1. Lig'de Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ardından küme düşen 3. takım Şanlıurfaspor oldu. Çorum FK'ya 2-1 kaybeden Şanlııurfaspor, düşme hattında yer alan rakipleri Ankaragücü'nün kazanması ve Manisa FK'nin berabere kalmasıyla birlikte küme düştü.

04.05.2025 18:21
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Trendyol 1. Lig 37. hafta maçında küme düşme hattında yer alan Şanlıurfaspor, deplasmanda Çorum FK'nin konuğu oldu. Şehir Stadyumu'nda oynan maçı Çorum FK, 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Şanlıurfaspor golcüsü Bouly Junıor Sambou'nun attığı gol ile 1-0 öne geçti. İlk yarı başka gol olmayınca Şanlıurfaspor devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı ev sahibi takım Çorum FK 78. dakikada Ali Akman'ın kaydettiği gol ile skora denge getirdi. Maçın uzatma dakikalarında ev sahibi takım Çorum FK Suat Kaya'nın golü ile 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Şanlıurfaspor maçı 2-1 kaybetti.

ŞANLIURFASPOR RESMEN KÜME DÜŞTÜ

Öte yandan Şanlıurfaspor'un düşme hattında yer alan rakipleri Ankaragücü'nün kazanması ve Manisa FK'nin berabere kaldı. Böylelikle ligin bitimine 1 hafta kala sarı-yeşilli takım küme düştü. Şanlıurfaspor, geçtiğimiz sezon averajla ligde kalan taraf olmuştu. Şanlıurfaspor ligin son haftasında evinde Erzurumspor'u konuk edecek.

Şanlıurfaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1. Lig'e veda eden üçüncü takım belli oldu - Son Dakika

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