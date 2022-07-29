Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, 1. Lig'e yükseldi

1. Lig'e yükselen Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, için şampiyonluk ve kupa töreni düzenlendi.

Gebze Belediyesi'nin Ampute Futbol Takımı, başarılı performansıyla 1. Lig'e yükseldi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde Ampute Futbol Takımı için kutlama programı düzenlendi. Kupa ve madalyaların takdim edildiği programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bu güzel günü bize yaşatan ampute takımımızın değerli sporcularına teşekkür ediyorum. Sporun her branşında başarılar elde edilebilmek için çabamızı ve desteğimizi sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Gebze Belediyesi'nin bugün artık 103 tane lisanslı sporcusu var. Bunlar her geçen gün daha da artacak ve branşları da çoğalacak. Yeni yaptığımız parklarımıza spor alanlarını ekliyoruz. Satranç alanlarını genişletiyoruz. Bu mutlu anı bizlere yaşatan takımımız kutluyorum ve yeni ligde de başarılarının artarak devamını diliyorum" dedi. - KOCAELİ