1. Lig'e yükselecek ilk ekip belli oluyor - Son Dakika
1. Lig'e yükselecek ilk ekip belli oluyor

1. Lig\'e yükselecek ilk ekip belli oluyor
05.04.2026 20:35
TFF 2. Lig'de mücadele eden Batman Petrolsppr, Beyaz Grup'ta son 4 haftaya 11 puan farkla girdi. Batman Petrolspor hafta içinde alınacak sonuçlara göre 1. Lig'e çıkmayı garantileyebilir.

Nesine 2. Lig'de son 4 haftaya en yakın rakibinin 11 puan önünde giren Beyaz Grup lideri Batman Petrolspor, hafta içinde oynanacak maçların sonuçlarına göre 1. Lig'e yükselmeyi garantileme ihtimali bulunuyor.

GRUP LİDERLERİ DOĞRUDAN 1. LİG'E ÇIKACAK

İki grupta 37 takımın mücadele ettiği Nesine 2. Lig'de grup liderleri doğrudan 1. Lig'e çıkacak. İki gruptan birer ekibin daha 1. Lig'e çıkacağı ligde liderleri takip eden dörder takım play-off oynamaya hak kazanacak. 19 takımlı Beyaz Grup'ta 4, 18 ekibin yer aldığı Kırmızı Grup'ta ise 3 takım 3. Lig'e düşecek.

Beyaz Grup'ta 4, Kırmızı Grup ise 3 haftanın kaldığı ligde 8 Nisan Çarşamba günü Beyaz Grup, 35. hafta müsabakalarına sahne olacak. Beyaz Grup'ta otuz altıncı, Kırmızı Grup'ta ise otuz ikinci hafta heyecanı 12 Nisan Pazar günü saat 15.00'te başlayacak karşılaşmalarla oynanacak.

BEYAZ GRUP:

Takipçisi Muğlaspor'u dün 1-0 mağlup ederek rakibiyle puan farkını 11'e çıkartan 76 puanlı Batman Petrolspor, 8 Nisan Çarşamba günü Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanından 3 puanla ayrıldığı takdirde 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Batman Petrolspor'un alınacak diğer sonuçlarda da 1. Lig'e çıkma ihtimali bulunuyor. Batman temsilcisi en son 2001-2002'de 1. Lig'de mücadele etmişti. Grupta Muğlaspor'un yanı sıra Adana 01 FK, Seza Çimento Elazığspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor play-off hattında mücadelesini sürdürüyor. Bucaspor 1928'in ligden düşmesinin kesinleştiği grupta Karaman FK, Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor da son 4 haftaya küme düşme potasında girdi. Karaman FK de bu hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.

KIRMIZI GRUP:

Bursaspor'un 6 puan farkla lider durumda bulunduğu Kırmızı Grup'ta yeşil-beyazlı ekip, 12 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakalarda Aliağa FK'nin puan kaybetmesi halinde bitime 2 hafta kala 1. Lig'e yükselebilir. Aliağa FK'yi takip eden Mardin 1969, Muşspor ve AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, play-off barajında yer alıyor. Grupta maçlara çıkmayan Yeni Malatyaspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun yanı sıra Adanaspor'un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.

Batman Petrolspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1. Lig'e yükselecek ilk ekip belli oluyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
