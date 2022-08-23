1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası sona erdi

23.08.2022 15:56
1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası sona erdi

1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nın final maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu 27-21 yenerek şampiyonayı birinci tamamladı.

1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nın final maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu 27-21 yenerek şampiyonayı birinci tamamladı.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun son maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Spor Toto karşılaştı.

Maçın ilk yarısını Sakarya ekibi 13-8 önde kapadı. İkinci devre de üstünlüğünü sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, maçı 27-21 kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, bu skorla turnuvanın şampiyonu oldu.

Final maçının ardından final oynayan iki takıma ve turnuvanın hakemlerine plaket verildi.

Şampiyon Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un oyuncuları, kupayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın elinden aldı.

YORUMLAR
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Köpeği çalınınca hayatı alt üst olan genç, şimdi ona kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor Köpeği çalınınca hayatı alt üst olan genç, şimdi ona kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor 1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası 1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası
Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Serdivan, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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