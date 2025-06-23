1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz\'e sürpriz talip

TFF 2. Lig'de başarılı bir performans göstererek 1. Lig'e çıkma başarısı gösteren Serik Belediyespor, Fenerbahçe'den transfer yapmayı hedefliyor.

SERDAR AZİZ'İ İSTİYORLAR

Akdeniz ekibi Serik Belediyespor, Fenerbahçe'de 1 yıldır forma şansı bulamayan Serdar Aziz'i kadrosuna katmak istiyor. 1. Lig ekibinin Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli defans oyuncusunu ikna edip transfer etmek istediği öğrenildi. Milli oyuncu için girişimlerin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

KARİYER RAKAMLARI

Kariyerinde daha önce Merinosspor, Bursaspor ve Galatasaray formaları da giyen Serdar Aziz, çıktığı 357 maçta 27 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.