TFF 2. Lig'de başarılı bir performans göstererek 1. Lig'e çıkma başarısı gösteren Serik Belediyespor, Fenerbahçe'den transfer yapmayı hedefliyor.
Akdeniz ekibi Serik Belediyespor, Fenerbahçe'de 1 yıldır forma şansı bulamayan Serdar Aziz'i kadrosuna katmak istiyor. 1. Lig ekibinin Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli defans oyuncusunu ikna edip transfer etmek istediği öğrenildi. Milli oyuncu için girişimlerin yakın zamanda başlaması bekleniyor.
Kariyerinde daha önce Merinosspor, Bursaspor ve Galatasaray formaları da giyen Serdar Aziz, çıktığı 357 maçta 27 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip - Son Dakika
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