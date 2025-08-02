10. Arnavutköy Yağlı Güreşleri Yapıldı - Son Dakika
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Spor

10. Arnavutköy Yağlı Güreşleri Yapıldı

02.08.2025 21:52
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355 pehlivanın mücadele ettiği organizasyonda başpehlivanlığı Ali İhsan Batmaz kazandı.

10. Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri düzenlendi.

Arnavutköy Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyonda 355 pehlivan mücadele etti.

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, yağlı güreşin Türk milletinin karakterini, geçmişini ve irfanını taşıyan kadim bir miras olduğunu belirtti.

Yağlı güreşin kökenin Orta Asya'nın alp geleneğinden Osmanlı'daki tekke terbiyesine kadar uzandığını vurgulayan Candaroğlu, "Arnavutköy bu mirasa sahip çıkmakta kararlı. Bu sadece bir organizasyon değil, kimlik meselesidir. Biz bu meydanı bir kültür alanı olarak görüyor ve bu geleneği yaşatmayı bir görev addediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği 10. Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali İhsan Batmaz kazandı. Organizasyona Antalya'dan katılan Batmaz, altın kemerin sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 10. Arnavutköy Yağlı Güreşleri Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 10. Arnavutköy Yağlı Güreşleri Yapıldı - Son Dakika
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