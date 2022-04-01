10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları - Son Dakika
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10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları

01.04.2022 22:47
10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları

Muğla'da 10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) kortej yürüyüşüyle başladı.

Muğla'da 10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) kortej yürüyüşüyle başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bodrum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyonun açılışı, kortej yürüyüşüyle yapıldı.

Organizasyon için ilçeye gelen ekipler, bando eşliğinde Marina Çarşısı'ndan başlayıp Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, organizasyonun 27 Haziran-7 Temmuz'da Bodrum'da yapılacak 2022 Optimist Dünya Şampiyonası öncesinde önemli bir prova niteliğinde olduğunu söyledi.

Bodrum'un iklim ve coğrafyasının yelken sporuna çok elverişli olduğunu işaret eden Aras, "Yelken gibi rüzgarla yapılan sporlar için çok uygun bir ortam sunuyoruz. Yılın her mevsiminde yelkenleri dolduran bir rüzgarımız var." dedi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi sorumlusu Hadi Türk de organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

Toplam 20 ülkeden 312 sporcunun kayıt yaptırdığı yarışlar, 6 Nisan'da ödül töreniyle sona erecek.

Öte yandan, korteje katılan ilçedeki bir grup Ukraynalı, yarışlarda mücadele edecek, Ukraynalı yelkencilerle Rusya'nın başlattığı savaşı protesto etti.

10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları
10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları
10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları
10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları

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Türkiye, Yelken, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları - Son Dakika


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