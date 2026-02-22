Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK ile Serikspor ile karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor, 4-0'lık skorla kazandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Alan Montes (K.K), 38. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 82. dakikada Fernando Andrade ve 83. dakikada Sefa Akgün attı.
Bu sonuçla birlikte son 10 maçta 10. kez kazanan Erzurumspor FK, puanını 57 yaparak liderliğini geri aldı. Serikspor ise 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor, Vanspor deplasmanına gidecek. Serikspor, Sivasspor'u kendi evinde konuk edecek.
Son Dakika › Spor › 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor - Son Dakika
