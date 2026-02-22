10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor - Son Dakika
22.02.2026 15:39
TFF 1. Lig 27. hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında konuk ettiği Serikspor'u 4-0 yenerek hem liderliği geri aldı hem de son 10 maçında 10. galibiyetini elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK ile Serikspor ile karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor, 4-0'lık skorla kazandı.

ERZURUMSPOR 4 GOLLE GÜLDÜ

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Alan Montes (K.K), 38. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 82. dakikada Fernando Andrade ve 83. dakikada Sefa Akgün attı.

10'DA 10 YAPTI, LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Bu sonuçla birlikte son 10 maçta 10. kez kazanan Erzurumspor FK, puanını 57 yaparak liderliğini geri aldı. Serikspor ise 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor, Vanspor deplasmanına gidecek. Serikspor, Sivasspor'u kendi evinde konuk edecek.

    Erzurum sporun haklı başarısıyla uğraşanlar hadi bunada deyin hakemle kazandılar yok şöyle oldu yok böyle oldu kendi başarışızlığınızı ört bas etmek için bırakın Erzurum sporla uğraşmayı 1.değil 2 değil tam 10 maçtır aralıksız galip geliyor kalite asla tesadüf değildir devam Erzurum spor başarılar dilerim 1 1 Yanıtla
