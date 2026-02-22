10\'da 10! Erzurumspor, Süper Lig\'e göz kırpıyor

Furkan Kartal:

Erzurum sporun haklı başarısıyla uğraşanlar hadi bunada deyin hakemle kazandılar yok şöyle oldu yok böyle oldu kendi başarışızlığınızı ört bas etmek için bırakın Erzurum sporla uğraşmayı 1.değil 2 değil tam 10 maçtır aralıksız galip geliyor kalite asla tesadüf değildir devam Erzurum spor başarılar dilerim