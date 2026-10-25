10 kişi kalan Pendikspor, 90+6 penaltısıyla Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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10 kişi kalan Pendikspor, 90+6 penaltısıyla Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı

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10 kişi kalan Pendikspor, 90+6 penaltısıyla Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı
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1'inci Lig'in 12'nci haftasında Pendikspor, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Taha Emre İnce 55'inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken Pendikspor, 90+6'ncı dakikada Muhammed Enes Kiprit'in penaltı golüyle beraberliği yakaladı.

1'NCİ Lig'in 12'nci haftasında Pendikspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Taha Emre İnce, 55'inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

1'inci Lig'in 12'nci haftasında Pendikspor, Kayserispor'u konuk etti. Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi Burak Pakkan yönetti. Pakkan'ın yardımcılıklarını Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Abdullah Özcan yaptı. Ev sahibi Pendikspor mücadeleye "Emir Dadük, Kerem Kalafat, Taha Emre İnce, Soldo, Abifade, Mesut Özdemir, Emrah Başsan, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Thuram ve Harris" ilk 11'iyle başladı. Konuk ekip Kayserispor ise "Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler,Tabidze, Radu, Sinan Kurt, Görkem Sağlam, Seferi, Hasani, Keser ve Moreno" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 26'ncı dakikasında kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası içinde Taha Emre İnce, Moreno'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. 28'inci dakikada penaltıyı kullanan Harris, yerden sağ köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Pendikspor'u 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 55'inci dakikasında Kayserispor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Hasani'nin kafayla indirdiği topa hareketlenen Moreno ile Taha Emre İnce'nin arasındaki mücadele sonucu Hakem Burak Pakkan penaltı kararı verirken, Taha Emre İnce'yi de kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 57'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Benhur Keser, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skora denge getirdi.

Beraberlik golünün ardından Kayserispor rakip kalede etkili olmaya başladı. 71'inci dakikada Camara'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Emir Dadük topu ayaklarıyla uzaklaştırdı. Dönen topu tamamlamak isteyen Seferi'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 74'üncü dakikada Görkem Sağlam'ın kullandığı köşe vuruşunda Tabidze'nin kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı. 86'ncı dakikada Seferi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Emir Dadük gole izin vermedi.

Mücadelenin 90+1'inci dakikasında Kayserispor öne geçti. Oğulcan Çağlayan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Emir Dadük'ün çeldiği topu önünde bulan Moreno, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında Bekir Karadeniz'in kullandığı serbest vuruşta Yekta Sönmez'in kafa vuruşuna Moreno eliyle müdahale etti. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Burak Pakkan, Pendikspor lehine penaltı kararı verdi. 90+6'ncı dakikada penaltıyı kullanan Muhammed Enes Kiprit, topu ağlarla buluşturarak skoru 2-2'ye getirdi.

Kaynak: DHA
KayserisporPendiksporEmre İnceSporSon Dakika

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SON DAKİKA: 10 kişi kalan Pendikspor, 90+6 penaltısıyla Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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