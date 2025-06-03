100 milyon euro maaşa ''Hayır'' dedi - Son Dakika
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Spor

100 milyon euro maaşa ''Hayır'' dedi

100 milyon euro maaşa \'\'Hayır\'\' dedi
03.06.2025 13:12
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Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'den gelen 100 milyon euroluk teklifi reddetti. Al Hilal, Fernandes'e 4 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 25 milyon euro teklif etmişti. Ancak Fernandes, kariyerine Manchester United'da devam etmek istediği için bu teklifi geri çevirdi.

İngiliz devi Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, Suudi-Arabistan takımı Al Hilal'in dev teklifini geri çevirdi.

100 MİLYON EURO MAAŞ

Al Hilal, Bruno Fernandes'e 4 yıllık sözleşme ile birlikte yıllık 25 milyon euro teklif etmişti. Bruno Fernandes, kariyerine Manchester United'da devam etmek istediği için toplamda 100 milyon Euro kazanacağı bu teklifi reddetti.

95 MİLYON EURO BONSERVİS

Suudi Arabistan temsilcisi, 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi için de Manchester United'a 95 milyon euro'luk teklif sunmuştu.

SEZON RAKAMLARI

Manchester United'da geride kalan sezonda 57 maçta süre bulan Bruno Fernandes, 19 gol attı ve 20 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen deneyimli yıldızın Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Manchester United, Bruno Fernandes, Al Hilal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 100 milyon euro maaşa ''Hayır'' dedi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • tektabancaa1:
    4 yılın toplamı 100 100 milyon euro maaş yazıyorsunuz şaka gibi 63 1 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Helal olsun arp sevici değilmiş 8 2 Yanıtla
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