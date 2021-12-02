100 sporcu satranç turnuvasında mücadele etti

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan "Satranç il birinciliği turnuvası" sona erdi.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda 6 farklı kategoride düzenlenen turnuvaya 100 sporcu katıldı. Sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek hünerlerini sergiledi. Turnuva sonunda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik, dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. - SİVAS