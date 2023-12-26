Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları Kapsamında Düzenlenen Sağlık Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında sağlık personelleri arasında kaynaşmayı arttırmak amacıyla düzenlenen "100. Yıl Sağlık Futbol Turnuvası" oynan final maçıyla sona erdi.

24 takımın katıldığı 100. Yıl Sağlık Futbol Turnuvası, Göktürk Spor/ Erzincan ADSEAH arasında oynanan final müsabakasıyla sonlandı. Final müsabakasında Erzincan ADSEAH takımını 3-1 yenen Göktürk Spor, turnuva şampiyonu oldu. Turnuvada Erzincan ADSEAH ikinci, Tercan 112 ASİ takımı ise üçüncü oldu.

Final müsabakasına katılan Vali Hamza Aydoğdu, dereceye giren takımları tebrik ederek, kupalarını takdim etti. - ERZİNCAN