106. Yıl Koşusunda Sürpriz Evlilik Teklifleri

05.04.2026 16:50
AA'nın 106. yıl etkinliklerinde düzenlenen koşuda Fatma Sıkı birinci oldu, sürpriz evlilik teklifleri yapıldı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) 106. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 1920 Koşusu'nda kadınlar 65-69 yaş kategorisi kazananı Fatma Sıkı, organizasyonun çok güzel geçtiğini söyledi.

Genel klasman dışında 8 farklı yaş kategorisinde organize edilen yarışta kadınlar 65-69 yaş kategorisinde 1 saat 1 dakika 23 saniyelik derecesiyle birinci olan Fatma Sıkı, yarışta yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sıkı, "Organizasyondaki her şey çok güzel. Biz de katılarak katkımızı sağladık. İnşallah bundan sonra devamında da koşarız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erkekler +70 yaş kategorisinde 43 dakika 13 saniyelik derecesiyle birinci olan Ali Çetin, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda yarışa katıldığını aktararak "Uzun yıllar koştuğum için belli bir tecrübem var. Anadolu Ajansı'nın bu koşuyu ilk kez düzenlemesine rağmen harika bir organizasyondu, herhangi bir aksaklık yoktu. Bizim genelde diğer koşularda şikayet ettiğimiz kit dağıtımında olsun koşu sırasında olsun herhangi bir olumsuzluk yoktu. Emeği geçen ajansın bütün yöneticilerine, bu konuda emek veren herkese, katkı sunan herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

AA Spor Kulübü adına 16-34 yaş kategorisinde koşan AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu da yarış için İstanbul'dan geldiğini dile getirdi.

Biçeroğlu, şöyle devam etti:

"AA Spor Kulübü koşucusuyum. Parkur çok güzeldi, insanların çok eğlendiğini gözlemliyorum. Koşuyu güzel bir şekilde tamamladık ve insanlar tamamlamaya devam ediyorlar, çok eğleniyorlar. Ajansımızın kuruluş yıldönümünü kutluyorum ve bu koşunun her sene tekrar düzenlenmesini temenni ediyorum. Herkese başarılar ve sağlıklı bir hayat diliyorum."

Sürpriz evlilik teklifleri

Organizasyonda iki sürpriz evlilik teklifi yapıldı.

Bitiş çizgisinde kız arkadaşı Dilara Bars'a evlilik teklifinde bulunan Barış Elmas, "Birlikteliğimiz koşuyla başladı. Bu teklifi uzun zamandır planlıyordum. Başka bir yarışta yapacaktım ancak benim bir sakatlığım oldu, yapamadım. Bu yarışta nasipmiş. Kız arkadaşım da beklemiyordu zaten." ifadelerini kullandı.

Dilara Bars ise "İki sene önce tanıştığımızda böyle bir şey olacağını hiç düşünmezdim. Koşu vasıtasıyla tanıştık ve şu an bizi buraya getirdi. Çok mutluyum, çok şaşkınım. Bunun hatırasından dolayı artık her sene gelmemiz gerekecek." diye konuştu.

Bir evlilik teklifi de Buse Burcu Akçadağ ile Serdar Arıcan çifti arasında gerçekleşti.

Serdar Arıcan, yaşadıkları unutulmaz ana ilişkin "Böyle bir teklifi böyle bir organizasyonda yapmak ve kız arkadaşımın kabul etmesi beni mutlu etti. Çocukluğumuzun geçtiği yerler zaten, iyi bildiğimiz bir yerdi. Çok güzel bir rotaydı, keyifliydi. Anadolu Ajansı'na çok teşekkür ederiz." yorumunu yaptı.

Buse Burcu Akçadağ ise "Çok heyecanlıyım. Konuşamıyorum, inanılmaz bir an. Çok güzel bir koşu, çok güzel bir rota ve sonuç çok sürprizli oldu." şeklinde görüş belirtti.

Göktürk Holding, Keçiören Belediyesi, Trendyol, Kızılay Doğal Maden Suyu, Kızılay Doğal Mineralli Su, Mixmey, Nuh'un Ankara Makarnası ve Acıbadem Sağlık Grubunun sponsorluğunda, Yeşilay'ın sosyal sorumluluk partnerliğinde yapılan koşu, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlandı.

Kaynak: AA

