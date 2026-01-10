11 gollü maçta tarihi skor

FA Cup 3. Tur maçında, Manchester City, 1. Lig ekibi Exeter City'yi sahasında ağırladı. Etihad'da oynanan mücadeleyi Manchester City, 10-'lik skorla kazandı.

11 GOLLÜ MAÇTA TARİHİ SKOR

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Max Alleyne, 24. dakikada Rodri, 42. dakikada Jake Doyle Hayes (K.K) 45. dakikada Jack Fitzwater (K.K), 49 ve 90+3'ncü dakikada Rico Lewis, 54. dakikada Antoine Semenyo, 71. dakikada Tijjani Reijnders, 79. dakikada Nico OReilly, 86. dakikada Ryan McAidoo kaydetti. Exeter City'nin tek golü 90. dakikada George Birch'ten geldi.

MANCHESTER CITY ÜST TURDA

Bu sonuçla birlikte Manchester City, FA Cup'ta bir üst tura yükselmeyi başardı. 1. Lig ekibi Exeter City, turnuvaya veda etti.