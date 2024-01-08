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11 Yaşındaki Muhammed Bekir Uyumaz, Türkiye Kick Boks Yarışması'nda Şampiyon Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
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11 Yaşındaki Muhammed Bekir Uyumaz, Türkiye Kick Boks Yarışması'nda Şampiyon Olmayı Hedefliyor

Dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali'den etkilenerek başladığı kick boksta Van'da şampiyon olan 11 yaşındaki Muhammed Bekir Uyumaz, Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Başkale ilçesinde hazırlıklarını sürdürerek, Türkiye Kick Boks Yarışması'nda Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor. Uyumaz, Muhammed Ali'yi örnek alarak dünyaca ünlü bir boksör olmak istediğini belirtti.

11 Yaşındaki Muhammed Bekir Uyumaz, Türkiye Kick Boks Yarışması\'nda Şampiyon Olmayı Hedefliyor
08.01.2024 - 10:12,
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Dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali'den etkilenerek başladığı kick boksta Van'da şampiyon olan 11 yaşındaki Muhammed Bekir Uyumaz, Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Başkale ilçesinde hazırlıklarını sürdürerek, Türkiye Kick Boks Yarışması'nda Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor.

Dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali'den etkilenerek henüz 6 yaşında boksla tanışan Muhammed Bekir, Van'da yapılan müsabakalardaki başarısının ardından Muş'ta yapılacak Türkiye şampiyonasında ringe çıkmaya hazırlanıyor. Zorlu kış şartlarında büyük bir azimle 2 bin 400 rakımlı Başkale ilçesinde Türkiye şampiyonasına hazırlanan Muhammed Bekir Uyumaz, adaşı Muhammed Ali gibi dünyaca ünlü bir boksör olmak istiyor.

Türkiye şampiyonu olarak Van'a dönmek isteyen sporcu, müsabakalar öncesi haftada 2 gün milli takım antrenörü Sinan Sağlar yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Kariyerine yeni başarılar eklemeyi hedeflediğini dile getiren Uyumaz, "Başkale'de yaşıyorum. Van'da şampiyon oldum. Türkiye şampiyonasına hak kazandım. Benim örnek aldığım Muhammed Ali. Yüksek rakımda Türkiye şampiyonu olmak için çalışıyorum. Karda koşu, spor ve gölge boksu gibi antrenmanlar yapıyorum. Türkiye şampiyonluğundan sonra Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

Muhammed Bekir'in en büyük destekçisi olan ve Başkale'de esnaflık yapan babası Samet Uyumaz ise zorlu şartlarda Türkiye şampiyonasına hazırlandığını belirterek, "Başkale'de zorlu kış şartlarında antrenmanlarını yapıyor. Van'da şampiyon oldu. Türkiye şampiyonası için şu an sıkı bir şekilde çalışıyor. İnşallah Türkiye şampiyonu olacağız. Oğlumun büyük bir sporcu olarak dünyada ülkemizi temsil etmesini çok istiyoruz. Bekir 5 yıldır sporla uğraşıyor. Bütün çocuklar mutlaka spor ya da sanatla uğraşmalı" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA
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