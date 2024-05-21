11 Yaşındaki Öğrenci Şampiyonluğunu Babasına Armağan Etti - Son Dakika
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11 Yaşındaki Öğrenci Şampiyonluğunu Babasına Armağan Etti

11 Yaşındaki Öğrenci Şampiyonluğunu Babasına Armağan Etti

Okullar arası Bilek güreşi branşında Türkiye şampiyonu olan 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ayşegül Şahin, şampiyonluğunu bir sene önce hayatını kaybeden babasına armağan etti. Şampiyonluk zaferini babasının görmesini çok isteyen Ayşegül, Avrupa ve Dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

21.05.2024 10:11
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Okullar arası Bilek güreşi branşında Türkiye şampiyonu olan 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ayşegül Şahin, şampiyonluğunu bir sene önce hayatını kaybeden babasına armağan etti.

2 bin sporcunun katıldığı 26-28 Nisan tarihleri arasında Ankara'da yapılan okullar arası küçükler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Ayşegül Şahin, 50 kiloda sağ ve sol kolda Türkiye şampiyonu oldu. Genç sporcu, şampiyonluk zaferini bir sene önce vefat eden ve başarısında büyük rolü olan babasına armağan etti.

Atatürk Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Ayşegül Şahin, "Beden eğitimi öğretmenimiz bizler için okulda dört yıllık bir proje oluşturdu. Yetenekli olan beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerini bilek güreş takımına aldı. Bu takımın kaptanı da ben oldum. Hedefimiz, hayalimiz olan Türkiye şampiyonluğuydu. Şimdiki hedefim ise Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak ve İstiklal Marşımızı okutmak. Bu süreçte beni hazırlayan öğretmenime ve aileme çok teşekkür ederim. Bu şampiyonluğumu bir sene önce vefat eden babamın görmesini çok istiyordum. Babamın yokluğu çok ağır geliyor. O benim canımdı ve bu günleri görmesini çok isterdim. Kızın hayata küsmeyip mücadele ederek Türkiye şampiyonu oldu. Seni çok özlüyor, çok seviyorum canım babam" ifadelerini kullandı.

Müdür Yardımcısı Yakup Gökçek, "Okulumuz farklı branşlarda daha önce de il içinde bazı başarılar elde etmişti. Bunlara ek olarak aslında bu yıl gelen beden eğitimi öğretmenimizin göreve başlamasıyla kendi alanı olan bilek güreşi üzerine biraz daha düştü. Okulumuzda bilek güreşi ile ilgili çalışabileceği bir alan oluşturdu. Bunu genellikle kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştı. Yeri geldi okul ders saatleri dışında çocuklarla daha fazla çalışmalar ve faaliyetler yürüttü. Bunların meyvesini de yaklaşık 3-4 ay içerisinde aldık. Geçtiğimiz ay Ankara'da düzenlenen küçükler bilek güreşi Türkiye Şampiyonası'nda yedi öğrencinin katıldığı turnuvada iki öğrencimiz Türkiye şampiyonu olarak döndüler" dedi.

9 sporcudan 4'ünün Türkiye şampiyonu ve Türkiye ikincisi olduğunu söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Erdem Çelik, "2024 yılında dokuz sporcum bilek güreşi branşında Türkiye şampiyon oldu. Kilis'i temsilen Ankara'da düzenlenen küçükler Türkiye güreş Şampiyonası'nda iki sporcum Türkiye şampiyonu olurken iki sporcum ise Türkiye ikincisi oldu. Hedefimiz şampiyonluktu ve bu süreçte haftanın altı günü antrenman yaparak hedefimize ulaştık. Sıradaki hedefimiz kulüpler arasında şampiyon olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşımızı okutmak" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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